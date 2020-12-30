За минувшие сутки в Самарской области зарегистрировано 305 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекции среди местных жителей. На 30 декабря общее количество заболевших в регионе перевалило за 31 тысячу – 31 097.Из общего числа заболевших в Самарской области с начала пандемии успешно завершили свое лечение 28 687 человек, в том числе 308 человек выздоровели за минувший день.В Самарской области уже четвертый день подряд фиксируется «мистическое» число смертей. В минувшие сутки скончалось еще 13 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Таким образом, с начала пандемии от коронавируса скончалось 592 самарца.