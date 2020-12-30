В интервью \\"Самарскому областному вещательному агентству\\" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что даже в сложных условиях 2020 года, жители Самары достойно прошли все испытания и не пали духом.Он напомнил, что самарцы еще в 2018 году, когда в Самаре проходил Чемпионат мира по футболу, доказали стране и всему миру, что могут справляться даже с самыми сложными задачами.- Я ещё раз хочу поблагодарить всех своих земляков, что они не пали духом, что не опустили руки, что и в этих условиях доказывали своё право быть лидерами. Я думаю, что это в характере моих земляков. Мы будем доказывать это вновь и вновь, - сказал Дмитрий Азаров.Также губернатор напомнил о возведении здания Шестого кассационного суда, который изначально планировался в соседнем субъекте Российской Федерации. Однако Самара отстояла застройку за своей территории, доказав необходимость прохождения международного транспортного коридора \\"Европа - Западный Китай\\" именно через Самарскую область.- Страна доверяет Самарской области все новые и более масштабные проекты, - подчеркнул губернатор.