МегаФон увеличил покрытие в зоне гостеприимства ина основных лыжных трассах курорта, чтобы абоненты могли пользоваться телеком-сервисами на скорости до 52 Мбит/с.Из-за пандемии и ограничения поездок за рубеж, на предстоящих новогодних каникулах трассы Красной Глинки ожидают больше любителей спорта, чем год назад. Оператор «МегаФон»провел комплексную модернизацию сети в районе популярного самарского курорта, на 40% увеличив покрытие в зоне гостеприимства и основных лыжных трассах, обеспечив качественную голосовую связь и скоростную передачу данных даже в условиях сложного горного рельефа.«Гости курорта оценят доступность интернет-услуг в сетях 3G и 4G, возможность выкладывать в соцсети яркий фото/видео-контент, «стримить» видео. А предстоящие зимние каникулы дадут возможность самарцам зафиксировать на трассах новые скоростные рекорды и мгновенно поделиться успехами на любимых интернет-площадках, благодаря надежной связи»,- комментирует директор самарского отделения МегаФона Максим Токаренко.