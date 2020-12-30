В региональном отделении партии \\"Единая Россия\\" исполнили новогодние желания семьи из Самары. Вручил подарки лично губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.Мама двух мальчиков – Богдана и Родиона решила тоже принять участие в новогодней акции и загадать желания своих детей. Старший сын Богдан – отличник в школе, он всю жизнь мечтал о конструкторе Лего, а младший Родион, несмотря на особенности развития, очень любит играть в развивающие игры. Мама решила попросить для сына стол для рисования песком.- Песочная терапия будет нам очень полезна. Она развивает мелкую моторику, тренирует усидчивость и внимание, – говорит мама.Дмитрий Азаров лично приехал в гости к семье и подарил ребятам их новогодние подарки. В благодарность хозяйка дома подарила губернатору мёд со своей пасеки.