Медицинские работники по всей России участвуют в флешмобе #неВстречайтеНовыйГодСнамииCOVID-19. Таким образом, врачи напоминают всем жителям, что необходимо соблюдать все меры безопасности в период новогодних праздников.Самарцы тоже приняли участие в общероссийском флешмобе в социальных сетях. Ранее эстафету приняли врачи Волжской ЦРБ.Медики из Клиник СамГМУ решили тоже принять участие и, тем самым, напомнить жителям Самары о риске заражения новой коронавирусной инфекцией во время праздников.Медики напомнили, что для профилактики вирусных заболеваний необходимо как можно чаще дезинфицировать руки, не трогать руками лицо и глаза, не посещать многолюдные места, а если оказались в общественном месте, то необходимо носить защитную маску, а также соблюдать социальную дистанцию.