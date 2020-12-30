Ранее сообщалось, что все больницы и поликлиники в Самаре будут работать по обычному графику с 8 утра до 8 вечера, однако прием будет осуществляться только экстренных больных. Также в новогодние праздники не будут прекращать брать мазки на ПЦР и обследовать пациентов с подозрением на коронавирус.Стало известно, как будут работать в праздничные дни две крупнейшие самарские больницы – СОКБ им. Середавина и Клиники СамГМУ.В больнице Середавина стационарная помощь инфекционного госпиталя, перинатального и детского корпуса оказывается ежедневно, в круглосуточном режиме. Травмпункт и приемное отделение по детству будут работать круглосуточном режиме все новогодние праздники.Что касается поликлинических отделений СОКБ Середавина, в том числе в главном корпусе, в перинатальном центре, в детском отделении и в медико-генетической консультации с 31 декабря по 10 января прием пациентов проводиться не будет. С 11 января 2021 года поликлиники начнут работать в обычном режиме.В Клиниках СамГМУ в новогодние праздники будет работать врач-терапевт с 8 утра до 12 дня. Также доступна запись к узким специалистам - невролог, кардиолог, ЛОР, нефролог, гастроэнтеролог, хирург, проктолог, травматолог, флеболог, ревматолог, детский ортопед. Записаться на прием можно ежедневно до 14:00 по телефону 8(846)955-01-56.В Клиниках СамГМУ будут продолжать и в новогодние каникулы брать биоматериал для проведения лабораторных исследований. Мазки на Covid-19 (ПЦР) будут забирать ежедневно с 8 утра до 12 часов дня, срок выдачи результата от двух дней. Кровь на Covid-19 (ИФА) - ежедневно с 8:00 до 12:00, выдача результатов только после 8 января 2021 года. Лабораторные исследования биоматериала – ОАК, ОАМ и биохимия будут проводиться в обычном режиме.