Психологическая служба управления федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области разработала новую методику работы с сотрудниками и осужденными.- Методика ориентирована на выявление суицидальной опасности, а также склонности к определенному виду зависимого стереотипа поведения у человека. Это алкоголь, наркотики, курение, номофобия и лудомания, - рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.По словам психологов, работа с ассоциативными метаморфическими картами «Бахус» позволяет выявить девиантное поведение человека, его негативное заострение, эмоциональную деформацию и выгорание, которое возникает в результате внутреннего накопления негативных эмоций.- Уникальность карточек «Бахус» заключается в том, что ассоциации, которые возникают при просмотре картинок, могут на бессознательном уровне открыть все глубины человеческой сущности. Психолог может увидеть всю картину межличностных и других взаимоотношений человека с окружающей реальностью и начать работать с внутренней несвободой человека и найти решение проблемы, - говорит начальник психологической службы УФСИН подполковник внутренней службы Марина ШиркуноваВ настоящее время данная методика с ассоциативными метаморфическими картами «Бахус» проходит опытное испытание в работе с сотрудниками и осужденными в исправительных колониях Самарской области.