В Самарской области в суд передано уголовное дело в отношении бывшего судьи Ильи Ежова, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщается в следственном управлении СК РФ региона.По данным следствия, к судье обратился его знакомый с просьбой вынести справедливый приговор по уголовному делу о вымогательстве. В 2019 году судья изменил квалификацию с вымогательства на самоуправство и освободил обвиняемого от уголовной ответственности, назначив штраф. За это судья попросил 1 млн рублей в качестве благодарности.В марте 2019 года Ежов был задержан при получении первого транша в 550 тыс. рублей. Из этих денег 245 тыс. рублей были муляжом. По факту случившегося возбудили уголовное дело.Некоторое время Иван Ежов продолжал работать, но перестал рассматривать уголовные дела и «переквалифицировался» на административные. В сентябре 2019 года он подал в отставку.По данным региональной прокуратуры, уголовное дело будет направлено в Ставропольский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.