Сотрудникам правоохранительных органов поступила информация, что местный житель села Кротовка Кинель-Черкасского района может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.Полицейские задержали подозреваемого на одной из улиц села. В ходе досмотра в нагрудном кармане его куртки был найден сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что у молодого человека была с собой марихуана массой 20,30 грамм.Как выяснилось, задержанный ранее уже привлекался к 240 часам исправительных работ за незаконный оборот наркотиков. Молодой человек признался, что собрал коноплю на окраине села для личного употребления, без цели сбыта.В отношении жителя села Кротовка было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические или психотропные вещества».