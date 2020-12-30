Работники Жигулевской ГЭС поздравили подопечных центра \\"Семья\\", благотворительного фонда \\"Независимость\\" и воспитанников реабилитационного центра \\"Гармония\\".Подарки ребятам принесли Дед Мороз и Снегурочка. Также волонтеры за время новогодней акции побывали у сорока семей, где воспитывают особенных детей.\\"Очень важно, чтобы в преддверии праздника каждый ребенок чувствовал себя особенным и верил в сказку. Самый большой подарок для нас — это счастливые детские глаза и их звонкий смех. С таким невероятным восторгом дети рассказывали стихи Деду Морозу, я уверена, минуты новогоднего волшебства останутся надолго в их памяти\\", - рассказала специалист по связям с общественностью Жигулевской ГЭС Елена Сучкова.Новогоднюю акцию гидроэнергетики проводят уже более десяти лет.