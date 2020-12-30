Стало известно, сколько тратят и что чаще всего покупают самарцы перед Новым годом. Такое исследование провели аналитики торгового комплекса «Амбар» на основе статистики ТК «Амбар», ТК «Гудок» и ТРК «Московский».Они сравнили данные с 1 по 20 декабря с такими де показателями за аналогичный период прошлого месяца и прошлого года.Выяснилось, что чаще всего самарцы накануне Нового года покупают детские товары и электронику. Самый высокий рост показал сегмент детских товаров – в этом декабре презенты подрастающему поколению покупали на 14% чаще, причем средний чек на подарки детям вырос на 12% по сравнению с ноябрем и достиг 3500 рублейВторую строчку рейтинга предновогодних покупок заняли электроника и бытовая техника. По сравнению с прошлый годом прирост составил 9%, а по сравнению с ноябрем – 10%. Средний чек за месяц вырос на 31% и составил 8800 рублей.На 7% выросло число покупок товаров для дома (средний чек – 3000 рублей), на 9% - одежды (средний чек 5000 рублей)- В Самаре отмечается восстановление потребительского спроса и плавное восстановление трафика, - говорится в исследовании.