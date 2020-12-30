Депутаты \\"Единой России\\" в Самарской области в преддверии Нового года с подарками навещают ветеранов. Руководитель фракции в самарской губернской думе Александр Живайкин побывал в гостях у 93-летнего Сергея Алехина.Алехин ушел на фронт в 15 лет, приписав себе лишние годы - во время войны в стране в тяжелом положении было не до проверок. Сергей Сергеевич участвовал в Сталинградской битве, освобождал Кавказ. Он получил серьезное ранение и после госпиталя поступил в военно-морское училище. Он командовал торпедными катерами, выполнял стратегические задачи.Кавалер Орденов Красной звезды, Отечественной войны, Сергей Сергеевич Алехин в свои годы бодр и полон сил.