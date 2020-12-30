В Самаре в среду, 30 декабря, в квартире дома на улице Металлистов произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.Сообщение о пожаре поступило в 16:15. Пожарные выехали по повышенному рангу вызова, на месте выяснилось, что горит квартира на втором этаже. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе, трое детей. Также троих человек эвакуировали пожарные.Пожар был ликвидирован в 16:40, на месте работали 31 человек и 8 единиц техники. В результате случившегося погибших и пострадавших не было. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.