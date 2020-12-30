В Самарскую область доставили 2350 доз российской вакцины от коронавируса «Спутник-V». Об этом говорится в сообщении регионального правительства.В январе и феврале в регион привезут 140 тыс. доз новых вакцин. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. В первую очередь прививают людей из группы риска – врачей, учителей и соцработников. Ранее сообщалось, что вакцина доставлена в регион и для военнослужащих. Сейчас в регионе вакцинировано более 3,5 тыс. человек.По последним данным, в Самарской области 31 097 заразившихся коронавирусом. Из них из больниц выписались 28 687 человек, умерли 592 заболевших.