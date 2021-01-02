Утром, 1 января, в Самаре произошел крупный пожар на Самарском подшипниковом заводе. Как выяснилось, возгорание произошло в неэксплуатируемом здании бывшего предприятия.Во время тушения пожара, на месте было обнаружено тело мужчины. Следователи уже начали проверку по факту гибели человека.Ликвидацию пожара на улице Калинина, 1а в Самаре объявили в 4:43 утра, 2 января. Почти сутки пожарные боролись с пламенем. Было задействовано 213 человек. При пожаре произошло обрушение крыши. Ликвидировать пожар пришлось на площади 3500 квадратных метров. После пожарные проводили работы по разбору завалов и проливали тлеющие конструкции.- В 11:36, 2 января, объявлена полная ликвидация пожара на Калинина, 1а. Работы на месте ЧП завершены, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.