1 января, в Исаклинском районе Самарской области произошло ДТП при котором пострадали три человека. По данным МВД, водитель 1958 года рождения не справился с управлением автомобиля Субару и съехал в кювет, где впоследствии автомобиль перевернулся.- В результате ДТП пострадали три пассажира - мужчина 1979 года рождения и две женщины 1979 и 1953 года рождения, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.