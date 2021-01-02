На сайте госзакупок появилась информация о том, что \\"Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физкультуры и массового спорта\\" заключило договор с одним из индивидуальных предпринимателей на 1,4 миллиона рублей.В техзадание входит непосредственно установка аттракциона для катания на надувных тюбингах, а также обслуживание горки, поддержание снежного покрова, уборка прилегающей территории, выдача инвентаря.Горка на площади Куйбышева в Самаре будет работать с 30 декабря 2020 до 1 марта 2021 года. По договору, подрядчик обязан будет демонтировать, и увезти горку до 10 марта этого года.