Территорию у стадиона «Самара Арены» собираются преобразить в ближайшее время. Там могут появиться различные развлекательные и спортивные объекты, многоэтажные жилые дома и современный торгово-развлекательный центр. Накануне на сайте регионального министерства строительства опубликовали идеи, которые предложили участники открытого международного конкурса концепций комплексного развития территории у стадиона «Самара Арена». В конкурсе участвовали 76 компаний, которые прислали 27 заявок. Самые лучшие предложения вошли в итоговую презентацию.Так на территории в 32 гектара предлагают разместить ландшафтный парк, вдоль Московского шоссе расположить жилые дома, ближе к стадиону построить спортивные школы, фитнес-центр и теннисный центр, центр пляжных видов спорта, батутный центр, картинг, ипподром, ТТУ. Может появиться у стадиона и реабилитационный и медицинский центр, а также школа для одарённых детей. На последний мили участники конкурса предложили устроить детский тематический парк, концертно-спортивный комплекс и торгово-развлекательный центр.Часть объектов может быть построена уже в 2022-2024 году, как например, тренировочные площадки, ландшафтный парк, технопарк. Другие в 2025-2027 годах - ТРЦ, ипподром, ТТУ. Увидеть полную концепцию развития территории можно здесь.