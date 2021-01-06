В Тольятти полицейский пес задержал вора всего за несколько часов до наступления нового года. О памятном случае в преддверии наступления 2019-го года рассказали в ГУ МВД по Самарской области.Сигнал о краже поступил в дежурную часть отдела полиции №21 УМВД России по Тольятти вечером 31 декабря 2018 года. Из продуктового магазина на улице Революционной в Автозаводском районе попали продукты, сигареты и спиртное.На место происшествия выехала младший инспектор-кинолог Анастасия Скрипченко с коллегами и полицейским псом Хорандом- Магазин на момент совершения кражи уже был закрыт. Коллеги зафиксировали поврежденный замок двери, - рассказала Анастасия.Хоранд сразу взял след от входной двери. Чуткий нос повел собаку вдоль жилых домов. Через 300 метров собака остановилась у одной из многоэтажек и зашла в подъезд.- Когда зашли в подъезд, то Хоранд начал сильно лаять на пассажирский лифт, - вспоминает Анастасия. – Почти сразу мы поняли реакцию собаки: лифт открылся и перед нами оказался молодой человек с полным пакетом спиртного в руках. Мужчина был застигнут врасплох и сразу признался в краже.Выяснилось, что большинство похищенных продуктов злоумышленник оставил дома, взял только алкоголь и отправился в гости. Однако вместо этого ему пришлось повести новый год в полицейском участке. Против него возбудили уголовное дело. В общей сложности на счету у Анастасии Скрипченко и 5-летнего Хоранда уже около 150 раскрытых преступлений.