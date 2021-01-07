Назван размер средней зарплаты учителей и преподавателей в Самарской области в первые 10 месяцев 2020 года. Эта сумма составила 30 464 рубля. По сравнению с тем же периодом 2019 года она выросла на 3,8%. Также отмечается, что средняя зарплата учителя в 2020 году была на 20% ниже среднеобластного уровня зарплат (37 841 рубль).Как уже рассказывала \\"Комсомолка\\", зарплата учителя сегодня состоит из базовой части, стимулирующей и компенсирующей частей и премии. Однако, многие учителя жалуются на то, что в школах классное руководство и сверхурочные оплачиваются вовсе не на 100%.Стоит отметить, что в Самарастате среднюю зарплату приводят по всей отрасли \\"образование\\", а сюда также входят преподаватели в вузах и колледжах, у которых уровень дохода может быть несколько выше.Напомним, что президент Владимир Путин поручил ввести доплату учителям за классное руководство не менее 5 тыс. рублей.