Учащиеся с 6 по 11 классы самарских школ еще с ноября 2020 года проходят обучение дистанционно. Сначала были увеличены осенние каникулы, а потом и вовсе учеников старших классов оставили учиться на «удалёнке».Губернатор Дмитрий Азаров сообщил в своем микроблоге, что с 11 января, по окончании зимних новогодних каникул, все ученики Самарской области будут учиться очно. В преддверии возвращения школьников, в школьных классах будет проведена санитарная обработка.- Санитарную обработку школьных помещений проведут во всех школах региона 10 января. Также в соответствии с санитарными требованиями будут обработаны и школьные автобусы, - сообщили в департаменте образования.