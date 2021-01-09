На днях в полицию Тольятти обратилась местная жительница, заявившая, что ее обокрали. По словам женщины, из ее квартиры на улице Юбилейной украли 12 тысяч рублей.- Она пояснила, что к ней в гости приходил знакомый. После застолья он остался переночевать, а утром ушел. Через несколько дней потерпевшая обнаружила пропажу денег, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Стражи порядка быстро установили подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление и угрозу убийством. Оперативники нашли его в общежитии, где он гостил у приятеля.В ходе допроса задержанный во всем сознался и объяснил, что воспользовался моментом, когда хозяйка отвлеклась, и забрал спрятанные деньги. Часть наличных у него изъяли во время осмотра.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.