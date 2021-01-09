В оперативном штабе рассказали, кто еще в Самарской области умер от коронавирусной инфекции. Напомним, что 9 января стало известно про 12 новых жертв covid-19 в регионе.- Скончались пять женщин в возрасте от 70 до 79 лет и шесть мужчин в возрасте от 74 до 90 лет. Они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также умерла женщина 62 лет - без сопутствующих болезней, - отмечают специалисты.Общее количество жертв с начала пандемии в губернии - 690. Что касается новых заболевших, то накануне их стало больше на 283 человека.