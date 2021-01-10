В Самарской области продолжаются снегопады. ОблМЧС вновь предупреждает об оранжевом уровне опасности и штормовом предупреждении:- В ночь с 9 на 10 января и днем 10 января ожидается сильный снег - 20 мм и более, - говорят спасатели. - Мы просим водителей отказаться от поездок, особенно на дальние расстояния.Для тех, кому выходить из дома в последний день новогодних каникул нужно обязательно, дорогу расчищают дворники и спецтехника. Всего по городу их задействовано несколько сотен:- Только в Железнодорожном районе дворы расчищают 243 человек и 11 единиц техники. 10 января из-за усиления снегопада количество их количество планируется увеличить, - сообщает горадминистрация.Коммунальщики особо внимание традиционно уделяют главным городским дорогам, по которым ездит общественный транспорт, плюс прокладывают пути к больницам, школам и детским садам.