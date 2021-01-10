Самарский областной суд вернул на новое рассмотрение в Ленинский район уголовное дело Андрея Апанасика. Напомним, это дело - результат оперативной разработки УФСБ России по Самарской области и подразделения собственной безопасности регионального УФСИН. Апанасика задержали в конце 2019 года по подозрению в начислении зарплат сотрудникам, которые на самом деле в отделе конвоирования, который возглавлял Апанасик, не работали.Уголовное дело рассматривалось в Ленинском районном суде с июля по октябрь 2020 года, Апанасика обвиняли в совершении служебного подлога и злоупотреблении должностными полномочиями. Во время судебного следствия выяснилось, что вина Апанасика, по большому счету, заключалась в том, что он подписывал табели учета рабочего времени, по которым его подчиненным начислялись зарплаты. Между тем, как выяснили следователи, как минимум 4 сотрудника к конвоированию фактически не привлекались и Апанасик об этом предположительно знал. Однако \\"мертвые души\\" заявили в суде: да, к конвоированию не привлекались, зато иные распоряжения руководства выполняли исправно: участвовали в спортивных соревнованиях, учебных стрельбах, сдавали зачеты, несли службу на КПП, занимались делопроизводством - в общем, деньги получали вроде бы не зря.С учетом всего этого районный суд в служебном подлоге Апанасика оправдал, а за злоупотребление должностными полномочиями приговорил его к 2 годам условно с испытательным сроком на полтора года и обязанностью возместить УФСИН России по Самарской области ущерб - 7,7 млн рублей.Приговор обжаловали и прокуроры, и сторона защиты. Одни ссылались на излишнюю мягкость, другие - наоборот, на несправедливость и суровость.Самарский областной суд, изучив материалы дела, решил, что дело слишком запутанное и районный суд в нем до конца не разобрался. Поэтому Апанасика в 2021 году начнут судить заново по тем же статьям. На время суда сам он будет под подпиской о невыезде, а его имущество (дом и земельный участок) - под арестом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Самаре сотрудника ФСИН поймали на незаконном начислении подчиненным зарплат на 1 млн рублейСледователи возбудили уголовное дело за злоупотребление полномочиями (подробности)Бывшего начальника конвоя ФСИН признали невиновным в служебном подлогеА за злоупотребление должностными полномочиями Андрею Апанасику дали условный срок (подробности)