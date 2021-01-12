Академия футбола «Крылья Советов» стала отдельным юридическим лицом. Теперь сама спортивная школа, стадион «Металлург» с полями и техническим персоналом стали отдельной организацией. Об этом рассказал директор академии Сергей Марушко.- При этом учредителем является футбольный клуб «Крылья Советов». То есть никуда от команды мы не уходим: мы – одна система. Вместе с клубом нас обязывает быть также лицензирование, - цитирует Сергея Марушко пресс-служба академии «КС».Также директор футбольной школы рассказал о привлечении в академию школьников.- Мы планируем расширить платные группы, постараемся сделать несколько наборов в самое ближайшее время. Проедем по общеобразовательным школам, находящимся вблизи «Металлурга», чтобы увеличить число занимающихся в нашей академии, - отметил Марушко.