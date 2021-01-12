За прошедший год в прокуратуру Самарской области поступило примерно 100 тысяч обращений, столько же нарушений выявили сами сотрудники надзорного ведомства. По их материалам в итоге было возбуждено почти 400 уголовных дел.Как отметил прокурор Самарской области Сергей Бережицкий, наибольшее число жалоб от жителей касались нарушений в сфере ЖКХ, жилищного, трудового и земельного законодательства.- По результатам прокурорского вмешательства удалось снизить задолженность по заработной плате более, чем в два раза, - отметил Сергей Бережицкий. – Погашены долги на сумму почти полмиллиарда рублей.В 2020 году чуть ли не впервые за долгие годы в эксплуатацию удалось ввести 16 долгостроев, еще 106 обманутых дольщиков получили компенсации из регионального бюджета.Сегодня с Днем работника прокуратуры представителей надзорного ведомства поздравили первые лица области, особо отличившимся сотрудникам вручили награды.- Удовлетворение испытываешь не в тот момент, когда выявляешь нарушение, а когда прокурорское представление удовлетворено и нарушение устранено, - рассказал корреспонденту \\"КП-Самара\\" помощник прокурора Исаклинского района Илья Римша.\\"Комсомолка\\" поздравляет сотрудников прокуратуры с праздником и желает им благополучия, терпения и результативных проверок.