В редакцию «КП-Самара» поступила информация, что на железнодорожной станции «Толевая» электропоезд сбил мужчину. Как сообщили очевидцы происшествия, пострадавший был в крови, и ему срочно нужна была помощь скорой.В Куйбышевской транспортной полиции подтвердили факт происшествия и рассказали, что в настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь.- Из дежурной части МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что 12 января в 18.45 электропоездом №6318 сообщением «Самара - Жигулевское море» на 1103 км станция «Толевая» травмирован мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-центре Куйбышевской транспортной прокуратуры.Позже свидетели сообщили, что пострадавшего мужчину доставили на станцию «Стахановская», где ему стало хуже. Было принято решение вызывать на станцию реанимационный автомобиль. В настоящее время врачи борются за жизнь мужчины.«Комсомолка» будет следить за развитием событий.