В день 170-летия Самарской губернии в школе микрорайона Южный город прошел тематический квиз на знание истории родного края.Участниками стали ученики старших классов, студенты средних специальных и высших учебных заведений, учителя и преподаватели из всех муниципальных образований области. Были представлены команды из разных городов и районов.За полтора часа нужно было ответить на 30 вопросов, которые касались важных дат и событий, а также интересных фактов из истории региона.«Очень рад, что идея проведения интеллектуального соревнования обрела такую поддержку по всей территории Самарской области, что в городах и селах все больше людей стремятся узнать об истории родного края. Не зная истории, мы с вами вряд ли сможем проектировать будущее. Рад, что вы стремитесь больше узнать о родной Самарской земле, а значит — все больше и больше в нее влюбляетесь», – сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.По итогам интеллектуальных соревнований победу отпраздновала команда из Чапаевска. В тройке лучших также Самара и Красноярский район. В следующем году победители проведут квиз у себя в городе.