Тольяттинская \\"Лада\\" в своем втором матче года в Высшей лиге победила \\"Химик\\", сыграв на выезде в Воскресенске.\\"Лада\\" выиграла со счетом 3:2, шайбы у тольяттинцев забрасывали Николай Владимиров и Максим Капитуров, который сделал дубль. Это вторая победа для тольяттинцев в наступившем году, до этого с таким же счетом удалось победить \\"Рязань\\".Теперь \\"Лада\\" отправится в Санкт-Петербург, где сыграет с двумя местными командами, сначала со \\"СКА-Нева\\", а затем с \\"Динамо\\".Тольяттинские хоккеисты находятся в непосредственной близости от зоны плей-офф и за право сыграть в матчах на вылет конкурируют как раз с питерскими командами, которые замыкают топ-16.