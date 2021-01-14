Оперштаб Самарской области опубликовали официальные данные по коронавирусу в Самарской области за прошедшие сутки. За сутки в регионе зафиксировали еще 282 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в Самарской области коронавирусом заболели 35 441 жителей.За сутки в областном центре в Самаре нашли 100 заболевших, в Тольятти – 69 человек, в Сызрани коронавирусом за сутки зарегистрировали 15 заболевших, а в Кинель-Черкасском районе – 14.Из числа суточных заболевших 251 человек обратились к врачам с признаками ОРВИ и пневмонии, но по результатам анализов у них подтвердился COVID-19. 31 человек пришли на профилактический осмотр без каких-либо клинических проявлений болезни.За минувшие сутки в Самарской области от коронавируса скончались еще 6 человек. Среди них, самому молодому было 43 года, у мужчины были сопутствующие заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Также с этим диагнозом скончались женщины 72 и 97 лет. Мужчина 61 года и 80-летняя женщина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У мужчины 67 лет было онкологическое заболевание и болезни сердца. Всего умерли 730 человек за весь период пандемии в Самарской области.