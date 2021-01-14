14 января вечером при обрушении стены на стройке погиб человек - мужчине было около 40 лет, гражданин Азербайджана работал в организации лишь второй день. ЧП случилось в доме №181: здесь в помещении, где раньше располагалась аптека, велись строительные работы.Примерно около половины шестого вечера на пульт МЧС поступил вызов: сообщили, что рухнула кирпичная стена на площади три квадратных метра. Мужчину придавило камнями. Его напарник пострадал меньше - у него сломаны пальцы, в больницу его увезли на скорой, передает с места происшествия корреспондент КП-Самара.Сейчас на месте ЧП работает полиция. Предстоит выяснить, что произошло, были ли нарушены требования безопасности.Напомним что помещение, где произошел обвал, находилось на первом этаже многоэтажного дома. Жильцов для ликвидации последствий ЧП выселять не потребовалось.Подробности ЧП >>>>