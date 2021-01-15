В Тольятти восстановили работу Вечного огня, в который на новогодние праздники бросили петарду.Конструкция оказалась повреждена после того, как в Вечный огонь в парке Победы бросили петарду. Это произошло 8 января примерно в 17:30. В результате оказалась повреждена горелка, пока проводился ремонт, конструкцию Вечного огня закрыли заглушкой.Сотрудники полиции выясняют, кто мог бросить петарду в Вечный огонь, изъяты записи камер видеонаблюдения. Подозреваются двое подростков в возрасте примерно 14-18 лет. Их личности устанавливаются, ориентировка направлена в учебные заведения Автозаводского района.