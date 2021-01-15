В Самаре пресекли работу незаконного игорного клуба, который располагался в нежилом помещении одного из домов на улице Фрунзе. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.Полицейские при силовой поддержке бойцов «СОБР» Управления Росгвардии установили, что в помещении располагается клуб. Во время проверочной закупки 22-летней девушке, которая работает там администратором, передали деньги для зачисления на депозит азартной игры. Девушка задержана, из клуба изъяты мониторы, системные блоки, игровые автоматы, а также 10 тыс. рублей.По факту незаконной организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело. Организатором незаконного игорного клуба грозит до шести лет лишения свободы.