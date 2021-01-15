В 2020-м году в Самаре продажи мобильных телефонов выросли на 8%, выяснили эксперты Авито.Самыми продаваемыми на сайте объявлений являются модели IPhone, доля продаж которого составляет 48%, на Samsung приходится 17% продаж, третье место делят бренды Xiaomi и Huawei.Средняя цена мобильного телефона составляет 6,5 тыс. рублей. По сравнению с 2019-м годом цены поднялись на 8%.В целом по России самым дорогим телефоном, который выставляли на продажу на сайте объявлений, стал Vertu, его продавали в среднем за 15 тыс. рублей. Самыми доступными оказались телефоны Siemens и Skylink, которые можно купить за 500 рублей.