Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром культуры Ольгой Любимовой во время рабочей командировки в Москву. В обсуждении речь шла о важнейших для региона проектах: строительстве здания для театра-студии \\"Грань\\", реконструкции СамАрта и цирка, открытии Третьяковской галереи. Работы по реконструкции здания Фабрики-кухни в регионе рассчитывают завершить уже в этом году, филиал известнейшего музея откроется в 2022 году.Среди вопросов, о которых шла речь, и празднование юбилея полета первого человека в космос.- Мы предложили концепцию проведения этого торжества на территории Самарской области с передачей эстафеты другим регионам, которые также имеют непосредственное отношение к космическим победам нашей страны. Концепция была горячо поддержана. И я уверен, что Министерство культуры России поможет нам с организацией масштабных мероприятий, - отметил Дмитрий Азаров.Также губернатор подчеркнул, что министерство культуры очень поддерживает регион. Каждая встреча губернатора с министром в Москве - это возможность добиться выделения новых средств на важные программы. По итогам прошлого года регион выполнил все показатели нацпроекта \\"Культура\\", а по некоторым даже сделал больше, чем задумывалось.- В наступившем году мы самым активным образом продолжим работу по реализации нацпроекта «Культура», инициированного нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Будем создавать и новые культурные пространства, строить и ремонтировать здания и сооружения, открывать новые библиотеки, виртуальные и кинозалы, будут появляться и новые школы искусств, - уточнил Дмитрий Азаров.