В Сызрани определили места для крещенских купаний. Об этом говорится в сообщении городской администрации.Купели будут организованы на городском пляже №1 в районе улицы Река Воложка и в поселке Новокашпирский. На пляже сделают две иордани и обогреваемые палатки для переодевания. Сообщается, что на обеих точках будут предприняты меры для соблюдения безопасной социальной дистанции. В местах купания одновременно смогут находиться не более 30 человек. На месте будут дежурить спасатели, врачи скорой помощи и полицейские.Крещенские купания традиционно проходят в ночь с 18 на 19 января на православный праздник Крещения Господня. В ряде регионов страны из-за пандемии отменяют купания, однако в Самарской области они проводится будут. Ранее в Самаре определись с местами для купания.Самарские медики рассказали, кому следует воздержаться от купаний.