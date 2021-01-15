В Самаре устраняют крупную утечку на 6-й просеке в районе дома №165. Об этом сообщили в «РКС-Самара».Произошло повреждение на водоводе диаметром 1200 мм, работы ведутся на глубине 8 метров. Как рассказали в ресурсонабжающей организации, несколько лет назад неизвестные насыпали на этом месте несколько тысяч тонн грунта. В 2017-м году для ремонтных работ уже привлекали более сотни грузовиков, которые вывозили грунт.Сейчас на месте проходят земляные работы, сделано переключение, чтобы люди в близлежащих домах оставались с водой. Как отмечают в «РКС-Самара», после завершения ремонтных работ восстановят благоустройство и уберут наледь.Как рассказали «КП-Самара» местные жители, в районе утечки скопилась грязная вода, которая стекает в озеро Леснуха, на берегу которого собираются утки. Желтая вода течет по дворовым проездам.