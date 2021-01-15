Самарец Семен Варламов, который выступает за «Нью-Йорк Айлендерс» в Национальной хоккейной лиге, в первом же матче нового сезона оставил свои ворота сухими, а его команда обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:0. Это 28 сухой матч для Варламова в НХЛ.Также вратарь был признан первой звездой встречи.- Я всегда уверен в нашей команде. Думаю, у нас собралась отличная группа ребят, великолепная команда. Каждый раз, когда я играю, то знаю, что у нас есть шанс победить. Потому что я знаю, с кем играю. Каждый раз, когда я выхожу на лед, парни дают мне шанс на победу. Я счастлив, потому что мы показали классный хоккей, - приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.Напомним, Семен Варламов родился в Куйбышеве, где начал заниматься хоккеем. В 11 лет он переехал в Ярославль. В НХЛ голкипер выступал также за «Вашингтон» и «Колорадо», в «Айлендерс» Варламов с лета 2019 года.