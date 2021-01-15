В Самарской области 283 новых случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. В последнее время в регионе регулярно фиксируют менее трехсот новых случаев за сутки. Всего с начала пандемии заболели 35 724 человек. Из них вылечились 32 885, в том числе, 280 - за прошедшие сутки.За сутки умерли 9 заразившихся, всего в Самарской области 739 летальных случаев.В целом по стране 24 715 новых заразившихся, всего же в России с начала пандемии заразились 3,5 млн человек.