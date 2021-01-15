Автобус, попавший в аварию с манипулятором в Самарской области в декабре, имел технические неисправности, с которыми запрещена эксплуатация. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.Авария произошла в начале декабря. На трассе Самара-Бугуруслан автобус врезался в припаркованный манипулятор. В результат произошедшего травмы получили пять человек.После проведенных проверок выяснилось, что автобус имел неисправности. Также стало известно, что по документам автобус проходил техосмотр в Ростовской области, однако в действительности осмотр не проводился.За выпуск на линию неисправного автобуса должностное лицо оштрафовано на 5 тыс. рублей. Кроме того, составлен административный протокол в отношении оператора техосмотра. Станции грозит штраф до 300 тыс. рублей.