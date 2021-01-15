В Самаре из торгового центра «МЕГА» эвакуировали 300 человек, в том числе 20 детей, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации поступило в 12:11 в пятницу, 15 января. Пожарные выехали по повышенному рангу вызова. На месте они установили, что произошло ложное срабатывание сигнализации в магазине «Ашан».Из торгового центра эвакуировали 300 человек, в том числе 20 детей. В результате случившегося никто не пострадал.Ранее в Самаре произошло обрушение стены в помещении многоквартирного дома, в результате чего погиб рабочий.