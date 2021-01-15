ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода произошло 14 января в городе Чапаевск Самарской области. Как стало известно, мужчина 1956 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21213», следовал по ул. Суворова со стороны ул. Кутузова в направлении ул. Северная.- Семилетний мальчик переходил дорогу в неположенном месте, при отсутствии пешеходного перехода в зоне видимости. Водитель «Нивы» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, в результате ребенок пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.Мальчика 2013 года рождения госпитализировали в больницу. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.