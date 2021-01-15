Поздравления в адрес Самарской губернии с днем рождения приходят от глав соседних регионов России. Губернатор Пензенской области Иван Александрович Белозерцев присоединился к многочисленным поздравлениям.- Ваш регион подарил отечеству ярких писателей, художников, ученых, конструкторов. Сегодня Самарская область – это крупнейший центр науки, образования, торговли, а также высоких технологий и культуры. Желаю всем жителям Самары крепкого здоровья, удачи и огромного развития, - сказал Иван Белозерцев в своем обращении.