В администрации города Тольятти опередили официальное место на Волге, где будет оборудована купель на Крещение Господне. Как рассказали представители власти, в этом году лед на Волге достаточно крепкий, поэтому решено оборудовать безопасную и удобную майну с плавным заходом в прорубь.- В этом году единственная официальная купель на открытом водоеме в Тольятти будет располагаться на пляже в поселке Ягодное, - сообщили в горадминистрации.Однако традиционным центром массового паломничества в очередной раз станет святой источник в Ташле. Купель там открыта круглый год, а в Крещение пользуется особой популярностью среди горожан и сельских жителей Самарской области.- Очередь из автомобилей выстраивается на несколько километров. Люди окунаются в купели, набирают святую воду в бидоны, - отметили в администрации Ставропольского района.Напомним, что в Самаре тоже определились с официальной купелью на Волге. Она будет оборудована на Полевом спуске.