Коммунальщики рассказали, что в Самаре за прошлый год было похищено около 100 крышек колодцев, с целью последующей сдачи их в металлолом.- Всего за этот период охотники за металлом похитили с объектов предприятия 94 крышки люков, создав угрозу жизни и здоровью горожан, рассказали представители тепловых сетей в Самаре.По данным энергетиков, по сравнению с предыдущим периодом 2019 года, количество данных правонарушений возросло в 1,5 раза.- Большинство краж происходило в Промышленном районе Самаре. Благодаря оперативным действиям сотрудников МВД, в отношении двух злоумышленников были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Им может грозить до 2-х лет лишения свободы, - рассказали в «Т-плюс».Теплоэнергетики считают, что охотники за металлоломом не задумываются о том, что каждый открытый люк представляет собой опасность для горожан, а также для животных и автомобилей, в особенности в темное время суток. Коммунальщики призывают горожан не оставаться равнодушными и информировать обо всех фактах открытых люков. В свою очередь, специалисты теплосетей оперативно среагируют и установят новую крышку.