Делегация военных и ветеранов Самарской области пришли на личный прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Целью визита стало предложение ряда идей по реализации проекта «Крылья Родины», в том числе и по установке памятника самолету «МиГ-17». Также ветераны изложили свои мысли по подготовке к празднованию 60-летнего юбилея полета Юрия Гагарина в космос.- Мы предлагаем в честь этого знаменательного события установить в Самаре мемориальную доску в честь великого российского космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, - предложили депутату самарские военнослужащие.Депутат Александр Хинштейн поддержал такую инициативу и предложил установить мемориал на заводе «ЦСКБ-Прогресс», где на аэродроме осуществлял свою посадку Юрий Гагарин. Хинштейн пообещал обсудить это предложение со всеми ответственными структурами.