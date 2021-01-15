Новому прокурору Самары Артему Ярыгину, о назначении которого сообщалось ранее, поручили проверить, как убирают снег на городских улицах. Такое поручение ему дал глава регионального надзорного ведомства Сергей Берижицкий.Организованы рейды, во время которых оценят качество очистки дорог, проездов во дворах и придомовых территориях. Будут проверять работу контролирующих и ответственных органов.В прошедшие выходные в Самарской области был сильный снегопад. В Самаре зафиксированы самые сильные осадки за последние 20 лет.Ранее глава Самары Елена Лапушкина раскритиковала работу по очистке снега во дворах.