Глава Самарской области вместе с ректором Самарского университета Дмитрием Богатыревым приняли участие в Гайдаровском форуме. На форуме известные эксперты, представители органов власти, общественные и политические деятели из разных стран мира обсуждают, как изменится жизнь после пандемии.На Гайдаровском форуме работают тематические площадки, где обсуждаются такие вопросы как экономическая политика в условиях пандемии, вызовы для здравоохранения и образования, проблематика рынка труда и внешнеэкономической деятельности и другие актуальные темы. Дмитрий Азаров поделился с экспертами передовым опытом создания Научно-образовательного центра «Инженерия будущего».- Самарский НОЦ создан в 2019 году и изначально задумывался как межрегиональный. Он быстро стал центром притяжения научных школ и промышленных предприятий ряда субъектов страны, - отметил Дмитрий Азаров.На территории Самарской области располагаются предприятия ракетостроения и двигателестроения, которые имеют достижения и разработки мирового масштаба. На сегодня партнерами по созданию Самарского НОЦ «Инженерия будущего» стали Ульяновская, Пензенская, Тамбовская области и Республика Мордовия. За время своей работы центр приобрел якорных индустриальных партнеров, среди которых ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД».- Самое главное – решать глобальные задачи мирового уровня. И у нашего НОЦ это получается – уже есть первые наработки и результаты по большинству направлений. На данный момент НОЦ разработана уникальная система хранения водорода в жидких органических носителях, в 1,5 раза по энергоэффективности превосходящая существующие в мире аналоги при сопоставимом количестве хранения этого топлива, -рассказал губернатор на форуме.В основном деятельность НОЦ сосредоточена на развитии пяти направлений, среди которых двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций, включая хайтек-медицину, и цифровое сельское хозяйство.Научный руководитель Экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сженов отметил, что НОЦ Самарской области существенно опережает конкурирующие центры, ведь буквально с нуля была создана махина, которая уверенно движется вперед. Евгений Сженов отметил, что из всех российских вузов, Самарский НОЦ самый быстрый, с момента создания и до запуска проектов.