Баскетбольный клуб «Самара» объявил о подписании новичка – игрока сборной Казахстана Александра Жигулина. Один из лучших снайперов Суперлиги уже присоединился к команде.- Когда поступило предложение из Самары, я недолго думал: это хорошая команда, и мне лестно стать ее частью. Надеюсь помочь новой команде, постараюсь отдать ей все, что у меня есть. Конкуренция? Ее я не боюсь, чем выше конкуренция, тем больше ты будешь работать, тем лучше ты будешь становиться как игрок. Будем работать, - прокомментировал переход Александр Жигулин.Новичок «Самары» - воспитанник испанской «Барселоны», с 2010 по 2014 он играл за вторую команду каталонцев. Также Жигулин выступал за «Астану» и «Уфимец».- Всегда хочется усилить команду сильным игроком, - прокомментировал переход наставник «Самары» Игорь Грачев. - Надеемся, что в «Самаре» у Жигулина получится проявить те качества, которые он показывал и в «Астане», клубе Единой лиги ВТБ, и в «Уфимце», где он был лидером команды: стабильный трехочковый бросок, неплохая игра спиной - арсенал у него очень хороший. Все зависит от него. Если он проявит все эти качества и вольется в наш коллектив, думаю, это будет для нас серьезным усилением.